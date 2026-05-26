Евросоюз потерял эффективность. Он превратился в бюрократического гиганта из-за идеологических подходов. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик выступила на съезде ассоциации итальянских промышленников «Конфиндустрия».

«Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, — это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов», — сказала Мелони в ходе трансляции её YouTube-канале.

Итальянский премьер подчеркнула, что ЕС начал контролировать все сферы жизни. Однако решения глобальных проблем остаются Евросоюзу не под силу. Мелони предложила альтернативный подход. Евросоюзу следует делать меньше, но лучше. Партнёрам нужно ставить разумные приоритеты. Также важно оперативно принимать решения. Бизнес ждёт конкретных шагов от европейских институтов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала озвучивать имя потенциального переговорщика с Россией от лица ЕС. Во время пресс-конференции в Вильнюсе она ловко ушла от ответа. По её словам, Евросоюз якобы был изначально предрасположен к поиску мирного решения по украинскому конфликту. Однако чиновница не привела примеров «мирных» инициатив Запада.