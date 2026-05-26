Фон дер Ляйен не стала называть имя возможного переговорщика ЕС с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала озвучивать имя потенциального переговорщика с Россией от лица ЕС. Во время пресс-конференции в Вильнюсе она ловко ушла от ответа на поставленный журналистами вопрос.
«Я, конечно же, не собираюсь строить предположения по поводу каких-либо имён. Как в итоге будут решены все детали, ещё предстоит выяснить, но сейчас я не хочу строить предположения относительно каких-либо имён», — подчеркнула фон дер Ляйен.
По её словам, Евросоюз якобы был изначально предрасположен к поиску мирного решения по украинскому конфликту. Однако никаких примеров «мирных» инициатив Запада чиновница не привела.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин не выступал с инициативой назначить посредником бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Тема возникла во время общения с журналистами, которые сами спросили президента о предпочтительной кандидатуре переговорщика от ЕС. Сейчас среди возможных фигур на Западе называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
