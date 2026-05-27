Премьер Испании предупредил об угрозе новых злодеяний из-за ИИ
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к опасным последствиям. По его словам, технологии необходимо подчинить интересам общества.
Поводом для заявления стала первая энциклика папы римского Льва XIV под названием Magnifica Humanitas. Документ посвящён защите личности в эпоху стремительного распространения ИИ.
«Энциклика Льва XIV Magnifica Humanitas обращена ко всем нам. ИИ не нейтрален, а цифровая власть может привести нас к новым злодеяниям, если не будет направлена на общее благо», — написал Санчес в соцсети X.
Испанский премьер назвал послание понтифика защитой мира, человеческого достоинства и принципов многостороннего сотрудничества.
Ранее глава Католической церкви предупреждал о риске массовой безработицы, связанной с ИИ. Он охарактеризовал эту тенденцию как «социальное бедствие». Лев XIV также выступил против сосредоточения цифрового влияния в руках ограниченного круга людей. Кроме того, понтифик сравнил искусственный интеллект с Вавилонской башней — символом человеческой гордыни и чрезмерных амбиций.
