Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 02:22

Премьер Испании предупредил об угрозе новых злодеяний из-за ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к опасным последствиям. По его словам, технологии необходимо подчинить интересам общества.

Поводом для заявления стала первая энциклика папы римского Льва XIV под названием Magnifica Humanitas. Документ посвящён защите личности в эпоху стремительного распространения ИИ.

«Энциклика Льва XIV Magnifica Humanitas обращена ко всем нам. ИИ не нейтрален, а цифровая власть может привести нас к новым злодеяниям, если не будет направлена на общее благо», — написал Санчес в соцсети X.

Испанский премьер назвал послание понтифика защитой мира, человеческого достоинства и принципов многостороннего сотрудничества.

Рабочая неделя в мире может сократиться до трёх дней из-за ИИ
Рабочая неделя в мире может сократиться до трёх дней из-за ИИ

Ранее глава Католической церкви предупреждал о риске массовой безработицы, связанной с ИИ. Он охарактеризовал эту тенденцию как «социальное бедствие». Лев XIV также выступил против сосредоточения цифрового влияния в руках ограниченного круга людей. Кроме того, понтифик сравнил искусственный интеллект с Вавилонской башней — символом человеческой гордыни и чрезмерных амбиций.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Испания
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar