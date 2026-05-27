Единственный в РФ 115-летний пароход-колёсник возобновил рейсы в Архангельске

Единственный в России 115-летний колёсный пароход «Николай Гоголь» вновь вышел в акваторию Северной Двины. После капитального ремонта судно открыло очередную, 115-ю по счёту, навигацию.

Торжественное событие не осталось незамеченным. Первый рейс совершили 100 представителей Российского военно-исторического общества (РВИО), которые специально приехали в Архангельск со всей страны.

Пароход был построен на заводе «Красное Сормово» в 1911 году. Изначально он курсировал по линии Вологда – Архангельск и считался одним из самых комфортабельных судов Российской империи. Пассажирам подавали изысканные блюда – рябчиков и тетеревов.

В годы Гражданской и Великой Отечественной войны «Николай Гоголь» перевозил раненых, боеприпасы и продовольствие. В 1960-х судно переквалифицировали в туристическое.

В 1970-х пароход могли разобрать на металлолом, но его спасли советские активисты. Колёсник омолодили, перекрасили в белый цвет и превратили в настоящий памятник судостроению. Сегодня он всё так же «стоит на ногах» и продолжает удивлять своей живучестью.

«Фантастика! Все его агрегаты работают 115 лет! Я желаю всем нам, чтобы мы тоже смогли отработать 115 лет и потом ещё немножко», – цитирует очевидцев «Родина».

