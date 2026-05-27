Без ноутбуков и комплектующих: Вступил в силу новый перечень товаров для параллельного импорта

В России вступил в силу обновлённый список товаров, разрешённых к ввозу по механизму параллельного импорта. Из него исключён ряд позиций — от электроники до средств для ухода за полостью рта.

Минпромторг опубликовал соответствующий приказ 27 ноября 2025 года. В ведомстве ранее отмечали, что корректировка номенклатуры не должна повлиять на доступность продукции на внутреннем рынке.

Из перечня убрали ноутбуки HP и Fujitsu, позиции компонентов для ПК и ноутбуков и серверного оборудования, электробритвы Braun, зубные щётки Oral-B, средства для ухода за полостью рта Biorepair, японские чернила для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master и ряд парфюмерных марок, включая Juliette has a Gun, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie и Xerjoff.

В ведомстве поясняют, что исключения связаны с появлением локализованного производства или доступных аналогов на российском рынке.

При этом смартфоны Apple, Samsung, Motorola, Nokia и Sony останутся в перечне параллельного импорта. Однако ввозимые устройства должны соответствовать обязательным требованиям. Среди них — безопасность, оригинальность происхождения, наличие сертификатов соответствия и другие условия.