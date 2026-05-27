26 мая, 23:51

КНДР испытала крылатую ракету с ИИ-наведением

Обложка © ЦТАК

КНДР провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня. Оружие работает в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

По данным ЦТАК, тактическая крылатая ракета оснащена системой терминального управления на базе ИИ, которая сочетает высокоточную самоуправляемую навигацию с топографическим сопоставлением. Она способна наносить высокоточные удары по целям на расстоянии до 100 километров.

За ходом испытаний наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Он дал положительную оценку военной значимости новой ракеты. Ожидается, что оружие будет принято на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном пограничном районе.

Ким Чен Ын особо отметил, что система управления стрельбой и автоматика всех пусковых установок полностью обновлены с учётом современных условий боя, что повышает их применимость на поле боя.

Гибель Ким Чен Ына активирует армагеддон: Северная Корея переписала ядерные правила

Напомним, КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда в направлении Жёлтого моря 26 мая. Южнокорейские военные сообщили о запуске и начали анализ данных о полёте. О каких-либо повреждениях не сообщалось.

Юния Ларсон
