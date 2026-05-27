Канада сыграет с США: Определены все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею в Швейцарии
На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии определились все пары четвертьфиналов
Обложка © Swiss Ice Hockey
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, завершилось формирование четвертьфинальных пар. По итогам группового этапа определились все участники стадии плей-офф.
В 1/4 болельщиков ждут следующие встречи: Швейцария — Швеция, Канада — США, Финляндия — Чехия и Норвегия — Латвия.
Таблица плей-офф ЧМ по хоккею. Фото © Life.ru
Одним из центральных противостояний станет матч Канады и США — принципиальная дуэль североамериканских сборных.
Игры четвертьфинальной стадии пройдут 28 мая.
Ранее Life.ru писал, что сборная Норвегии вернулась в плей-офф чемпионата мира по хоккею впервые за 14 лет. В последний раз команда играла на этой стадии в 2012 году, дойдя до четвертьфинала, где уступила сборной России со счётом 2:5.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.