26 мая, 23:56

Канада сыграет с США: Определены все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею в Швейцарии

На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии определились все пары четвертьфиналов

Обложка © Swiss Ice Hockey

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, завершилось формирование четвертьфинальных пар. По итогам группового этапа определились все участники стадии плей-офф.

В 1/4 болельщиков ждут следующие встречи: Швейцария — Швеция, Канада — США, Финляндия — Чехия и Норвегия — Латвия.

Таблица плей-офф ЧМ по хоккею. Фото © Life.ru

Одним из центральных противостояний станет матч Канады и США — принципиальная дуэль североамериканских сборных.

Игры четвертьфинальной стадии пройдут 28 мая.

Ранее Life.ru писал, что сборная Норвегии вернулась в плей-офф чемпионата мира по хоккею впервые за 14 лет. В последний раз команда играла на этой стадии в 2012 году, дойдя до четвертьфинала, где уступила сборной России со счётом 2:5.

Артём Гапоненко
