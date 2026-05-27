Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости

Парламент Шотландии поддержал призыв депутатов, которые высказались за проведение референдума о независимости от Великобритании. Шотландское правительство сообщило об этом решении в соцсети X. Политический процесс в регионе набирает обороты.

«Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии», — говорится в сообщении правительства региона.

В поддержку предложения выступили 72 депутата. Из них 57 представляют Шотландскую национальную партию. Против проголосовали 55 парламентариев. Ещё двое воздержались при принятии решения.

Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент в начале мая. Шотландская национальная партия набрала 58 мест на региональных выборах. Эта фракция стала самой крупной в парламенте. Либерал-демократы получили 10 мест. Политическая карта региона меняется в пользу сторонников суверенитета.