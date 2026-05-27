На Сардинии туристку из Франции задержали с 40 кг песка и ракушек

На итальянском острове Сардиния задержали туристку из Франции, которая пыталась вывезти из страны десятки килограммов песка, гальки и ракушек. Об этом пишет портал Blue News.

Инцидент произошёл в порту Порто-Торрес. 69-летняя женщина собиралась сесть на паром до французского Тулона. Внимание таможенников привлёк её багаж.

Во время проверки выяснилось, что путешественница собрала около 40 килограммов природных материалов на пляже Ле-Салин рядом с коммуной Стинтино. На Сардинии подобные действия запрещены региональным законом, действующим с 2017 года. Власти считают вывоз песка и камней серьёзной экологической проблемой.

Теперь француженке грозит штраф от 500 до трёх тысяч евро. В пересчёте на рубли сумма может составить примерно от 42 до 250 тысяч.

Изъятый песок и гальку планируют вернуть обратно на пляж в ближайшие дни.

