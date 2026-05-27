«Я баллотируюсь»: Предсказавший победу Трампа сценарист «Симпсонов» идёт в президенты США

Дэн Грини, сценарист культового мультсериала «Симпсоны», объявил о старте собственной президентской кампании. О намерении бороться за пост главы государства в 2028 году он заявил в обращении, опубликованном на YouTube-канале.

«Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа – Америка для всех. Давайте сделаем это», – сказал Грини, появившись перед камерой в образе предсказателя.

В случае победы он планирует держать политический курс, подобный программам Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Также Грини жёстко раскритиковал нынешнее руководство США, назвав «миллиардеров, карьеристов и трусов» из обеих ведущих партий теми, кто «повернулся спиной к стране». По его словам, они заботятся лишь о деньгах, власти и личной безопасности.

В 2000 году Грини выпустил серию «Барт в будущем» (16-й сезон, 4-й эпизод). В ней Лиза Симпсон предстала первой женщиной-президентом США, которая сокрушается в Овальном кабинете из-за бюджетного кризиса, оставленного ей предшественником – Дональдом Трампом. Эпизод вышел за 16 лет до реального избрания Трампа, поэтому Грини нередко называют «пророком».

Сам Дональд Трамп уже обсуждает с окружением возможного преемника. Основные варианты – вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. У Вэнса уже есть команда политконсультантов, готовая к кампании. В раннем опросе среди республиканцев Вэнс набирал 53%, а Рубио – только 7%. Сам Трамп не спешит официально определяться, чтобы не выглядеть так, будто заранее готовит передачу власти.