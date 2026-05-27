Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В России за три года вдвое выросла доля талантливых детей и молодёжи

Обложка © Life.ru

В России за последние три года более чем вдвое увеличилась доля детей и молодых людей с выявленными выдающимися способностями. Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения РФ, пишет ТАСС.

Согласно статистике, в 2022 году показатель составлял 0,74%, а к 2025 году вырос до 1,53%.

Лидером по доле талантливых детей и молодёжи стала Москва. В столице этот показатель достиг 4,17%.

Следом идут Ненецкий автономный округ с результатом 3,78% и Московская область, где уровень составил 3,47%.

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект

Ранее Life.ru рассказывал, что в России окончательно приняли концепцию исторического просвещения для всех уровней образования. Нововведения коснутся воспитательной и учебной деятельности в детских садах, школах, колледжах и вузах.

Артём Гапоненко
