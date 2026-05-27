В России за три года вдвое выросла доля талантливых детей и молодёжи

В России за последние три года более чем вдвое увеличилась доля детей и молодых людей с выявленными выдающимися способностями. Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения РФ, пишет ТАСС.

Согласно статистике, в 2022 году показатель составлял 0,74%, а к 2025 году вырос до 1,53%.

Лидером по доле талантливых детей и молодёжи стала Москва. В столице этот показатель достиг 4,17%.

Следом идут Ненецкий автономный округ с результатом 3,78% и Московская область, где уровень составил 3,47%.

