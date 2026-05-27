«Работают гораздо тише»: На фронте сообщили о новом типе беспилотников ВСУ

В зоне специальной военной операции начали фиксировать применение новых беспилотников ВСУ с малошумной винтомоторной системой. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.

По его словам, конструктивные особенности таких аппаратов делают их заметно менее слышимыми по сравнению с обычными дронами.

«У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дрона», — заявил он.

Военнослужащий отметил, что из-за сниженного уровня шума обнаружить такие беспилотники значительно сложнее, чем стандартные FPV-модели.

При этом, по его словам, подходы к противодействию остаются прежними. Применяются гладкоствольные ружья, средства радиоэлектронной борьбы и специальные подавители сигнала, известные как «дронобойки». Также используются купольные системы РЭБ, способные перекрывать значительные участки пространства и снижать эффективность беспилотных атак.

Ранее появилась информация, что российские военные с начала специальной военной операции уничтожили более 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также 671 вражеский самолёт. Такие данные привело МО РФ.