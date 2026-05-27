Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 мая, 02:34

Христофору: Слова фон дер Ляйен к России унизили ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращённые к России, получились для стран Евросоюза унизительными и опасными. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, только абсолютно сумасшедший и безрассудный человек может похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Христофору подчеркнул, что это унижение не для Прибалтики, а для всего Европейского союза.

Более того, заявление фон дер Ляйен, по мнению эксперта, не только унизительно, но и опасно для самого ЕС, поскольку усиливает эскалацию конфликта с Россией.

«И этот человек ещё хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений», – заключил журналист.

«Завтра случится со всеми»: Фон дер Ляйен напугала европейцев украинскими дронами

Ранее Life.ru писал, что критика главе Еврокомиссии за позицию по Украине пришла из Финляндии. Поводом стало её заявление о необходимости усиления санкционного давления на Россию. При этом, по словам политика, от фон дер Ляйен не прозвучало ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске.

