Христофору: Слова фон дер Ляйен к России унизили ЕС
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращённые к России, получились для стран Евросоюза унизительными и опасными. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, только абсолютно сумасшедший и безрассудный человек может похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Христофору подчеркнул, что это унижение не для Прибалтики, а для всего Европейского союза.
Более того, заявление фон дер Ляйен, по мнению эксперта, не только унизительно, но и опасно для самого ЕС, поскольку усиливает эскалацию конфликта с Россией.
«И этот человек ещё хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений», – заключил журналист.
Ранее Life.ru писал, что критика главе Еврокомиссии за позицию по Украине пришла из Финляндии. Поводом стало её заявление о необходимости усиления санкционного давления на Россию. При этом, по словам политика, от фон дер Ляйен не прозвучало ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске.
