Финский политик Армандо Мема раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за позицию по конфликту на Украине. Поводом стало её заявление о необходимости усиления санкционного давления на Россию.

Член партии «Альянс свободы» заявил, что не услышал от руководителя ЕК реакции на атаку ВСУ в Старобельске. По его мнению, это свидетельствует о предвзятом подходе со стороны ЕС.

«Урсула фон дер Ляйен призывает к ужесточению санкций против России. Я не услышал от неё ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске. Это чётко демонстрирует двойные стандарты ЕС в отношении международного права и прав человека», — написал Мема в соцсети X.

Он также высказался о возможных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Политик считает, что представлять Европу в этом процессе должен политический оппонент председателя Еврокомиссии.