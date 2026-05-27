Финский политик уличил в цинизме фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Финский политик Армандо Мема раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за позицию по конфликту на Украине. Поводом стало её заявление о необходимости усиления санкционного давления на Россию.
Член партии «Альянс свободы» заявил, что не услышал от руководителя ЕК реакции на атаку ВСУ в Старобельске. По его мнению, это свидетельствует о предвзятом подходе со стороны ЕС.
«Урсула фон дер Ляйен призывает к ужесточению санкций против России. Я не услышал от неё ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске. Это чётко демонстрирует двойные стандарты ЕС в отношении международного права и прав человека», — написал Мема в соцсети X.
Он также высказался о возможных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Политик считает, что представлять Европу в этом процессе должен политический оппонент председателя Еврокомиссии.
Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ обрушили общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находилось 86 студентов — здание сложилось, в результате погиб 21 учащийся и 44 получили ранения. Россия ответила массированными ударами по военно-политическому руководству Украины с помощью ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», а в МИД РФ пообещали, что впредь на удары по мирным гражданам последуют последовательные удары по киевским центрам принятия решений.
