Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 03:37

В Колумбии призвали граждан не вступать в ВСУ в качестве наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо призвала граждан страны отказаться от участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Она подчеркнула, что подобные решения могут привести к тяжёлым последствиям — как физическим, так и психологическим.

«Призываем всех задуматься, прежде чем ввязываться в конфликты в далёких краях, оставляющие глубокие физические и эмоциональные раны», — заявила Мендиганьо в комментарии, который приводит РИА «Новости».

Организация, которую она возглавляет, занимается поиском пропавших колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на Украине. По её данным, речь идёт более чем о 300 людях, судьба которых остаётся неизвестной.

Один выживший из 300: Раскрыты катастрофические потери в рядах наёмников ВСУ
Один выживший из 300: Раскрыты катастрофические потери в рядах наёмников ВСУ

Ранее НКО сообщала, что многие колумбийцы, отправляясь в зону конфликта, руководствовались обещаниями высоких выплат, однако на практике становятся «пушечным мясом» — погибают, а их семьи не получают компенсаций и помощи с репатриацией тел.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar