В Колумбии призвали граждан не вступать в ВСУ в качестве наёмников

Руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо призвала граждан страны отказаться от участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Она подчеркнула, что подобные решения могут привести к тяжёлым последствиям — как физическим, так и психологическим.

«Призываем всех задуматься, прежде чем ввязываться в конфликты в далёких краях, оставляющие глубокие физические и эмоциональные раны», — заявила Мендиганьо в комментарии, который приводит РИА «Новости».

Организация, которую она возглавляет, занимается поиском пропавших колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на Украине. По её данным, речь идёт более чем о 300 людях, судьба которых остаётся неизвестной.

Ранее НКО сообщала, что многие колумбийцы, отправляясь в зону конфликта, руководствовались обещаниями высоких выплат, однако на практике становятся «пушечным мясом» — погибают, а их семьи не получают компенсаций и помощи с репатриацией тел.