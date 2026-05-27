На Украине распродают американскую военную экипировку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GBJSTOCK

На Украине активно распродают американскую военную экипировку. На местных сайтах объявлений можно найти практически всё — от комплектов формы до спальных систем и сухпайков.

Тактический камуфляж армии США предлагают по цене от 1400 до 6200 гривен (2240-9930 рублей). Полевая куртка стоит 4800 гривен (7680 рублей), а «свитер рейнджера» – 1950 гривен (3120 рублей). Спортивную форму американской армии можно приобрести за 3500 гривен (5600 рублей). Продавцы подчёркивают оригинальность товаров, на многих есть нашивки U.S. ARMY. Также в продаже есть полевые ремонтные комплекты для одежды (специальные заплатки) за 65 гривен (104 рубля) и шевроны американской армии.

«Модульные спальные системы» предлагают за 21000 гривен (33600 рублей). В набор входят спальники и специальные покрывала. Универсальные пончо-лайнеры стоят от 1550 до 2300 гривен (2480-3680 рублей).

Большой выбор американских сухпайков: цены начинаются от 300 гривен (480 рублей) и доходят до 3500 гривен (5600 рублей). В меню – равиоли с говядиной в мясном соусе, стир-фрай из курицы и овощная лазанья, передаёт РИА «Новости».

«Работают гораздо тише»: На фронте сообщили о новом типе беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru писал, что на Славяно-Краматорском направлении командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции и оставило подчинённых. По словам пленного бойца Сергея Соколенко, после этого управление подразделением было нарушено. Командирский блиндаж атаковали, и командиры пропали с эфира. Личный состав передали другому командованию.

