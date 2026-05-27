В аэропортах Волгограда, Краснодара и Нижнего Новгорода сняли ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что работа воздушных гаваней восстановлена в полном объёме.

«Аэропорт Волгоград, Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и в отношении аэропорта Краснодара.

Напомним, меры в авиагаванях принимались после полуночи 27 мая. Пассажиров призывали уточнять информацию на электронных табло на сайтах авиаперевозчиков.