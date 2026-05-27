В США обсуждают расширение Авраамовых соглашений в рамках сделки по Ирану

В Вашингтоне считают, что расширение Авраамовых соглашений могло бы стать логичным продолжением возможной сделки с Ираном. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По её словам, действующие договорённости уже принесли значительные экономические и политические результаты для участников.

«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Авраамовы соглашения принесли существенную экономическую выгоду всем причастным сторонам и сделали возможным исторически значимое сотрудничество, так что это было бы естественным дополнением к мирной сделке [с Ираном]», — сообщила Келли порталу Semafor.

При этом, как отмечает источник издания в Белом доме, попытка увязать два направления — расширение соглашений и переговоры с Тегераном — может осложнить процесс урегулирования.

По его словам, подобный подход способен «всё испортить» и затруднить достижение договорённостей.

Авраамовы соглашения — это серия дипломатических договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, заключённая в 2020–2021 годах при посредничестве США. Документы получили своё название в честь патриарха Авраама, который почитается как общий пророк в иудаизме, христианстве и исламе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он добавил, что, вероятно, будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе.