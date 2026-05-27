Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 мая, 05:29

Дятел свернул проект ж/д моста в Швеции

В Швеции строительство ж/д моста отложили на год из-за гнездования редкого дятла

Белоспинный дятел. Обложка © Wikipedia / Alastair Rae

Строительство железнодорожного моста в шведском Скеллефтео перенесли на 2027 год из-за белоспинного дятла, который относится к охраняемым видам.

Работы должны были начаться этой осенью, однако рядом с будущей стройкой обнаружили птиц, для которых действует особый природоохранный режим. Главным ограничением стал запрет на любые строительные действия в лесной зоне с марта по июнь — в период гнездования дятлов.

В Шведском транспортном управлении признают, что пауза почти вдвое увеличит сроки проекта: вместо полутора лет мост могут строить около трёх. Кроме того, задержка, вероятно, приведёт к удорожанию работ, хотя точную сумму пока не называют. При этом ведомство рассчитывает, что перенос сдачи моста не сорвёт общий график запуска всей железнодорожной линии.

Ранее Life.ru рассказывал, что строительство высотной гостиницы на землях нацпарка «Куршская коса» создаст угрозу для полутора десятков птиц, занесённых в Красную книгу. Опасность нависла над западным лесным подвидом гуменника, серыми гусями, скопами, беркутами и другими пернатыми.

Владимир Озеров
