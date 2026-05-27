Дятел свернул проект ж/д моста в Швеции

Строительство железнодорожного моста в шведском Скеллефтео перенесли на 2027 год из-за белоспинного дятла, который относится к охраняемым видам.

Работы должны были начаться этой осенью, однако рядом с будущей стройкой обнаружили птиц, для которых действует особый природоохранный режим. Главным ограничением стал запрет на любые строительные действия в лесной зоне с марта по июнь — в период гнездования дятлов.

В Шведском транспортном управлении признают, что пауза почти вдвое увеличит сроки проекта: вместо полутора лет мост могут строить около трёх. Кроме того, задержка, вероятно, приведёт к удорожанию работ, хотя точную сумму пока не называют. При этом ведомство рассчитывает, что перенос сдачи моста не сорвёт общий график запуска всей железнодорожной линии.

