Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что России следует сделать выводы из конфликта вокруг Ирана и показать силу. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке показала, что страны НАТО начинают действовать осторожнее только при столкновении с готовностью к жёсткому ответу.

Эксперт отметил, что Иран не стал ограничиваться молчаливым ожиданием и попытками избежать обострения. Вместо этого, по словам Дизена, Тегеран продемонстрировал готовность отвечать на давление и идти по пути эскалации вместе с США.

«Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Потому что Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Нет, они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», — подчеркнул политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Он добавил, что Соединённые Штаты стали осторожнее после того, как Иран показал способность к противостоянию и ответным ударам. Дизен считает, что Москва могла бы использовать похожий подход и дать понять странам Балтии, что участие в атаках на Россию повлечёт ответ.