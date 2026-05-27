27 мая, 05:58

После гибели школьницы в Рязани полиция разослала ориентировку на убийцу — брата

Обложка © Telegram / Рязань. Происшествия

Полиция Рязани разыскивает 17-летнего Дмитрия Екимова по подозрению в убийстве его 15-летней сестры в квартире на улице Островского. По данным правоохранителей, трагедия произошла 22 мая в доме №22, корпус 1.

Согласно неофициальной информации, в тот день в квартире без взрослых собралась компания подростков. После этих посиделок несовершеннолетняя девушка погибла, а её брат, который также находился среди участников встречи, исчез.

Известно, что Екимов зарегистрирован по тому же адресу. Сейчас его местонахождение устанавливают сотрудники полиции. Официальная причина смерти девушки пока не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Рязани возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. В совершении преступления подозревают её старшего брата. Родители уехали, оставив её вместе с ним, а по возвращении обнаружили её мёртвой.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Рязанская область
