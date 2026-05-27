В районе села Гранов Харьковской области продолжаются стрелковые бои, но бойцы ВСУ не готовы и дальше терпеть поражение. Командование украинской армии уничтожило своих военнослужащих, чтобы не дать им сбежать, узнал телеграм-канал «Северный ветер».

По данным канала, российские подразделения расширяют полосу безопасности в Харьковской области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Прудянки, Терновой, Избицкого, Рубежного, Белого Колодезя и Богодухова. А в подразделениях 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ командование открыло огонь по двум боевым группам во время попытки оставить позиции в районе Гранова.

«Командование 58 омпбр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, убив собственных военнослужащих из артиллерийских орудий», — сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Ранее украинские военные нанесли удар реактивной системой залпового огня по собственным наёмникам в районе Купянска. Оператор РСЗО Vampire допустил ошибку при вводе координат.