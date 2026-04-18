18 апреля, 08:02

Френдли-фаер под Купянском: ВСУ накрыли из РСЗО лагерь своих же наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Украинские военные нанесли удар реактивной системой залпового огня по собственным наёмникам в районе Купянска. Об этом сообщил SHOT.

Оператор РСЗО Vampire допустил ошибку при вводе координат. В результате снаряды были выпущены по лагерю наёмников из стран Латинской Америки, находившемуся в районе села Михайловка, примерно в пяти километрах от Купянска. Сообщается, что среди пострадавших оказались граждане Бразилии, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины. Всего ранения получили более 30 человек.

Отмечается, что украинские силы регулярно наносят ракетные удары по Купянску и прилегающим территориям, пытаясь замедлить продвижение российских подразделений. Фиксируются случаи поражения собственных диверсионных групп, которые пытаются проникнуть в город.

Сводка СВО 18 апреля: ВС РФ освободили Зыбино, бои за Константиновку, ВСУ теряют тылы под Шосткой, Турция ждёт на саммит Путина и Зеленского
Ранее сообщалось, что иностранные наёмники покидают бригаду «Хартия» Нацгвардии Украины на фоне серьёзных потерь в районе Купянска. Среди тех, кто решил уйти из подразделения, оказался гражданин Бразилии Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу. Он вместе с группой сослуживцев покинул позиции, чтобы избежать дальнейшего участия в боях.

Милена Скрипальщикова
