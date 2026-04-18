Украинские военные нанесли удар реактивной системой залпового огня по собственным наёмникам в районе Купянска. Об этом сообщил SHOT.

Оператор РСЗО Vampire допустил ошибку при вводе координат. В результате снаряды были выпущены по лагерю наёмников из стран Латинской Америки, находившемуся в районе села Михайловка, примерно в пяти километрах от Купянска. Сообщается, что среди пострадавших оказались граждане Бразилии, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины. Всего ранения получили более 30 человек.

Отмечается, что украинские силы регулярно наносят ракетные удары по Купянску и прилегающим территориям, пытаясь замедлить продвижение российских подразделений. Фиксируются случаи поражения собственных диверсионных групп, которые пытаются проникнуть в город.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники покидают бригаду «Хартия» Нацгвардии Украины на фоне серьёзных потерь в районе Купянска. Среди тех, кто решил уйти из подразделения, оказался гражданин Бразилии Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу. Он вместе с группой сослуживцев покинул позиции, чтобы избежать дальнейшего участия в боях.