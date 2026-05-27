ФСБ нагрянула домой к «‎диванному воину» из антироссийских чатов в Ленобласти

В Ленинградской области задержан мужчина 1977 года рождения, которого подозревают в публичном оправдании терроризма и экстремизма в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, россиянин состоял в телеграм-чатах антироссийской направленности. Там «диванный воин» публиковал комментарии с оправданием терактов, совершённых на территории РФ. Кроме того, следствие считает, что подозреваемый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

«Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Сейчас следователи продолжают работу по делу.