Лантратова просит пустить беременную воровку на 9-м месяце рожать в родной город

Обложка © Life.ru

Новый Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова попросила МВД обратить внимание на дело беременной Евгении, которой не разрешают выехать из Москвы к семье в родной город перед родами из-за подписки о невыезде. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

Женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, обвиняют в краже 11 тысяч рублей. Речь идёт о чужой неименной карте, которой она, по её словам, по ошибке несколько раз расплатилась в аптеке и продуктовом магазине. Позже ущерб был возмещён, а заявительница, как сообщается, претензий не имеет и просила прекратить дело в отношении беременной.

Сейчас у Евгении заключён контракт на роды в Нижнем Новгороде, где её ждут близкие. Однако из-за меры пресечения она, по данным публикаций, не может временно уехать к семье.

Лантратова обратилась к руководству Следственного департамента МВД с просьбой рассмотреть ситуацию с учётом гуманизма. По её словам, в таком случае важно учитывать состояние будущей матери и право ребёнка родиться в спокойной обстановке рядом с родными.

Новым уполномоченным по правам человека стала депутат Госдумы Яна Лантратова

Ранее Яна Лантратова вступилась за предпринимательницу из Воронежской области, против которой завели дело из-за сокрытия суммы дохода в 56 рублей. Омбудсмен назвала ситуацию формально законной, но несправедливой, и обратилась в СК и Генпрокуратуру с просьбой оценить дело гуманно и соразмерно.

