Рязанец почти год сливал ВСУ координаты объектов энергетики и данные бойцов СВО

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Рязанской области задержан гражданин России 1985 г. р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины», — отметили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчина инициативно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. После этого, как утверждает ФСБ, он начал собирать сведения о важных объектах региона.

Речь идёт о данных, касающихся объектов Министерства обороны России, транспортной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора Рязанской области. Также, по версии спецслужбы, подозреваемый передавал информацию о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что сбор и передача сведений велись с 2025 года. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене

Ранее Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Романа Клюкина к 22 годам тюрьмы за шпионаж в интересах украинской террористической организации. В октябре 2024 года осужденный получил обмундирование в пункте дислокации 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана* в Запорожье, а с 18 по 27 января 2025 года визуально наблюдал и передавал информацию о расположении российских ВС.

