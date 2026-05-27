В Подмосковье скончался экс-корреспондент «Ленты.ру» Владислав Гринкевич
Обложка © YouTube / Журнал Профиль
В Подмосковье внезапно ушёл из жизни бывший журналист отдела «Силовые структуры» «Ленты.ру» Владислав Гринкевич. 6 июня ему бы исполнилось 53 года.
Гринкевич родился в Москве в 1973 году, а в 1998-м окончил Восточный университет при Институте востоковедения РАН по специальности востоковед-экономист со знанием китайского языка. В журналистику он пришёл в 2001 году.
«Влад запомнился своим олимпийским спокойствием, обширными знаниями в области оружия и экономики, а также любовью к книгам», — отметил коллега покойного Игорь Надеждин.
