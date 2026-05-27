Le Monde: США могут за неделю предупреждать Украину об ударах ВС РФ

Разведки США и Украины могут заранее прогнозировать подготовку массированных российских ударов примерно за неделю до их начала. Связывают это со сложной логистикой, которая требуется для подобных операций, сообщает Le Monde.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, первые признаки подготовки обычно видны по перемещению стратегической авиации. Он пояснил, что перед атакой необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолёты и перебросить их с постоянных баз на несколько действующих аэродромов.

«Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — приводит Le Monde слова Игната.

В статье также отмечается, что для ударов Россия задействует разные силы — операторов БПЛА, стратегическую авиацию, флот, ракетные войска и артиллерию. По оценке издания, анализ их дислокации и готовности позволяет предположить масштаб будущей атаки.

Ранее МИД России призвал иностранных дипломатов срочно покинуть Киев. В ведомстве объяснили предупреждение переходом к системным ударам по городу после атаки ВСУ на Старобельск. Однако, как сообщалось, европейские посольства не стали эвакуировать сотрудников и проигнорировали рекомендацию Москвы.