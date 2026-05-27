Куда наручники надевать? Россиянина без рук и ноги повторно отправили за решётку

Инвалид первой группы Тимур Шаповалов — человек без двух рук, уха и одной ноги — продолжает сталкиваться с серьёзными проблемами в местах лишения свободы. Он получил тяжёлую инвалидность в шесть лет после удара током, позже был осуждён за наркотики и сейчас находится в лечебно-исправительном учреждении, где сломался его протез.

После многочисленных жалоб прокуратура провела проверку и признала, что Шаповалову не сделали ряд назначенных врачами исследований — по этому факту внесено представление руководству медсанчасти ФСИН. При этом надзорное ведомство и суд сочли, что заключённый может отбывать наказание. Дзержинский районный суд города Волгограда с этим решением согласился, сообщает сайт MK.ru.

Ранее российский хакер раскрыл схему доставки наркотиков в американские тюрьмы через книги. Посетители заранее пропитывали страницы психотропными веществами, а заключённые вырывали эти листы и делили на мелкие части.