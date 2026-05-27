Моя твоя не понимать: Пара из России разводит кафешки Таиланда на «бесплатно покушать»

В Таиланде мужчина и женщина из России обманывают владельцев ресторанов. Парочка плотно обедает или ужинает, после чего делает вид, что не понимает местный язык и написанное в чеке, а затем спокойно сбегает. Тайские бизнесмены уже распространяют в Сети ориентировку на воришек. Об этом пишет Mash.

На нарушителей уже подали заявление в полицию. Когда туристов поймают, им грозит депортация и запрет на въезд сроком на 99 лет. Подозреваемые уже обманули несколько десятков заведений. Один из пострадавших рассказал, что в его кафе парочка умудрилась поесть на 1000 бат (примерно 2200 рублей), а при виде чека мужчина округлил глаза, начал изображать языковой барьер в общении с администратором, а затем ушёл вместе со спутницей.

Ранее полиция Таиланда арестовала троих граждан России на острове Пханган по подозрению в ведении бизнеса через таиландских подставных лиц. Провинциальный суд Самуи выписал ордера на задержание 21 иностранца, среди которых граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Полицейские изъяли 38 документов на землю общей оценочной стоимостью около 200 млн батов (≈ $6 млн).