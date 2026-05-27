Регион
27 мая, 07:39

Сахалин на два дня останется без паромного сообщения с материком

Обложка © ChatGPT

Паромная переправа Ванино — Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью России, временно приостановит работу на два дня: с 28 мая до 30 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта Сахалинской области.

Ограничения связаны с приближением циклона, который затронет весь Татарский пролив. Из-за ухудшения погодных условий движение паромов через пролив будет закрыто.

«Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 30 мая», — отмечается в сообщении Минтранса Сахалинской области.

В Астрахани ветер опрокинул башенный кран, погиб машинист
А в Пермском крае на пляже в Чайковском (берег реки Сайгатка) упавшее дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на фоне сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 22 метров в секунду.

