27 мая, 08:01

Российским семьям напомнили о праве на ежегодную выплату с 1 июня

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал о критериях для получения ежегодной семейной выплаты. Право на неё с 1 июня 2026 года имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей.

Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на её территории, работать и не иметь задолженностей по алиментам. В составе семьи — двое детей-граждан РФ (до 18 лет, либо до 23, если учатся очно). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе. НДФЛ с доходов заявителя должен быть уплачен в году, предшествующем обращению.

Заявление подаётся с 1 июня до 1 октября года, следующего за отчётным. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальном фонде. Решение принимается в течение десяти рабочих дней.

А ранее россиянам объяснили, какие семьи могут получить выплату более 100 тысяч рублей. По словам специалиста, выплата рассчитывается как разница между уплаченным налогом (13%) и налогом по ставке 6%. То есть, семье вернут 7 из 13 процентных пунктов.

Дарья Нарыкова
