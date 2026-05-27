Дмитрий Дюжев впервые за много лет вышел в свет с женой и назвал её «куколкой»

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев долгие годы посещал светские мероприятия в одиночку. На IV Премии Гильдии кастинг-директоров он впервые за долгое время появился с супругой Татьяной и широко улыбался перед камерами, передаёт Пятый канал.

В последний раз СМИ заставали пару вместе в 2018 году на «Кинотавре», где актёра настиг прилив нежных чувств и он начал целовать жену прямо перед камерами. С тех пор они не выходили в свет вдвоём.

Дюжев признался, что в этот раз уговорил «куколку» и «любимую принцессу» разделить с ним вечер из-за нового сотрудничества с актёрским агентством Натальи Соболь.

А ранее Дмитрий Дюжев заявил, что хочет баллотироваться в Госдуму. Актёр уверен, что сможет совмещать работу депутата и творческую карьеру. Детали предвыборной программы Дюжев пока не раскрывает.