Дмитрий Дюжев впервые за много лет вышел в свет с женой и назвал её «куколкой»

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев долгие годы посещал светские мероприятия в одиночку. На IV Премии Гильдии кастинг-директоров он впервые за долгое время появился с супругой Татьяной и широко улыбался перед камерами, передаёт Пятый канал.

Дюжев появился с женой на красной дорожке.

В последний раз СМИ заставали пару вместе в 2018 году на «Кинотавре», где актёра настиг прилив нежных чувств и он начал целовать жену прямо перед камерами. С тех пор они не выходили в свет вдвоём.

Дюжев признался, что в этот раз уговорил «куколку» и «любимую принцессу» разделить с ним вечер из-за нового сотрудничества с актёрским агентством Натальи Соболь.

Актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с возлюбленным Сергеем Мариным

А ранее Дмитрий Дюжев заявил, что хочет баллотироваться в Госдуму. Актёр уверен, что сможет совмещать работу депутата и творческую карьеру. Детали предвыборной программы Дюжев пока не раскрывает.

