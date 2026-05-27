Британия и Польша подпишут военный пакт

Великобритания и Польша подпишут новое соглашение о безопасности и обороне. Документ охватит вопросы коллективной обороны, охраны границ, борьбы с организованной преступностью и взаимодействия с Евросоюзом. Соглашение подпишут британский премьер-министр Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.

«Это соглашение — крупнейший шаг вперёд в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение», — заявили в канцелярии Стармера.

Стороны также планируют совместно разрабатывать системы ПВО нового поколения, расширять использование беспилотников и проводить совместные военные учения для усиления восточного фланга НАТО.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также анонсировал усиление военного присутствия в Польше. Войсковая группировка вырастет на 5 тысяч человек.