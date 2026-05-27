Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 08:15

Британия и Польша подпишут военный пакт

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Великобритания и Польша подпишут новое соглашение о безопасности и обороне. Документ охватит вопросы коллективной обороны, охраны границ, борьбы с организованной преступностью и взаимодействия с Евросоюзом. Соглашение подпишут британский премьер-министр Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.

«Это соглашение — крупнейший шаг вперёд в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение», — заявили в канцелярии Стармера.

Стороны также планируют совместно разрабатывать системы ПВО нового поколения, расширять использование беспилотников и проводить совместные военные учения для усиления восточного фланга НАТО.

Марк Рютте обиделся из-за нежелания ЕС тратить по 0,25% ВВП на Украину, считает экс-премьер Польши
Марк Рютте обиделся из-за нежелания ЕС тратить по 0,25% ВВП на Украину, считает экс-премьер Польши

Ранее американский лидер Дональд Трамп также анонсировал усиление военного присутствия в Польше. Войсковая группировка вырастет на 5 тысяч человек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar