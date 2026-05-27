27 мая, 08:38

Зеленский по-крымскотатарски пообещал защитить мусульман мира в Курбан-байрам

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский разместил в соцсети обращение к мусульманам, которые отмечают сегодня праздник Курбан-байрам, на двух языках: украинском и крымскотатарском. Он подчеркнул, что украинская армия делает всё, чтобы семьи мусульман по всему миру могли отметить дату «в настоящей безопасности».

«Поздравляю мусульман в Украине и во всем мире с праздником Курбан-Байрам. Пусть этот праздник принесёт надёжный мир, благословение и согласие в каждую семью», — пожелал верующим политик.

Зеленский также вспомнил о мусульманах на Ближнем Востоке. Он заявил, что его страна поддерживает жителей региона, а также население Персидского залива и Южного Кавказа.

Напомним, сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам. Это праздник окончания священного хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В Санкт-Петербурге мусульмане собрались на общий намаз. В праздничных богослужениях по всему городу приняли участие до 300 тысяч человек.

Татьяна Миссуми
