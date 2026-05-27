27 мая, 08:28

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заговорила об отставке

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что понимает серьёзность ситуации вокруг утечки данных из Центра регистров Литвы и допустила возможность своей отставки.

По словам главы правительства, уход с поста стал бы «лучшим подарком» противникам республики.

Скандал связан с утечкой сотен тысяч записей из государственного Центра регистров. На этом фоне Ругинене провела встречу с министром экономики Эдвинасом Грикшасом, главой МВД Владиславом Кондратовичем и министром обороны Робертасом Каунасом.

«Мы все понимаем, что ситуация очень серьёзная», — заявила премьер в комментарии LRT.

Глава МИД Литвы оправдался за призыв атаковать Калининград
А ранее об отставке объявила премьер соседней Латвии. Глава правительства страны Эвика Силиня вместе с кабмином покинула пост. Кризис в латвийском равительстве начался после того, как на территорию страны стали залетать дроны ВСУ. Силиня отправила в отставку министра обороны, но оппозиция обвинила в утрате доверия и её.

Александра Вишнякова
