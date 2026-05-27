Отрасль военных роботов на Украине задыхается из-за нового налога

BI: Налог на электромобили лишил Украину тысяч наземных дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Налог на электромобили, введённый на Украине в этом году, непреднамеренно лишил страну огромного количества наземных беспилотников. Об этом пишет Business Insider. По словам гендиректора национального Совета оборонной промышленности, если бы не он, в первом полугодии ВСУ могли бы закупить на пять тысяч дронов больше.

Налог посеял хаос в индустрии наземных беспилотников, а некоторые производители оказались на грани банкротства. При этом до недавнего времени компании, занимающиеся выпуском роботизированных комплексов, не думали о лишних тратах: с 2018 года страна освободили электромобили от пошлин, но с начала 2026 года срок действия исключения истёк.

Так как военные роботы — отрасль новая, её объединили с электромобилями. В итоге цена выросла, а многие компании лишились госконтрактов. В материале указывается, что налог забирает 20% прибыли, что может стать фатальным ударом для области, остро нуждающейся в финансировании.

Медведчук предрёк исчезновение Украины

Ранее украинцев ободрили перспективами в демографии. По словам главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, в будущем в результате массовой миграции граждане могут превратиться в «смесь индусов, бангладешцев и так далее».

