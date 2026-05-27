ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Уде в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По данным израильской стороны, Уде был убит в результате точечного удара по северной части анклава. В армии утверждают, что располагают подтверждением его гибели.

Уде возглавлял боевое крыло ХАМАС около двух недель после ликвидации прежнего руководителя Иззэддина аль-Хаддада. До этого он руководил разведывательным штабом организации. Израильские военные утверждают, что на этом посту Уде участвовал в планировании и координации нападения боевиков из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года.

движение «Хезболла» отчиталось об уничтожении одной из платформ израильской системы ПРО «Железный купол». Атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям.