Жители Москвы пожаловались на свастику на детской площадке

В столичном районе Марфино неизвестные вандалы оставили экстремистские надписи прямо на детской игровой площадке. Во дворе одного из домов злоумышленники нарисовали свастику и послания, которые обычно используют радикалы. Инцидент произошёл на территории игрового комплекса с горками и качелями.

«Кто это сделал — пока неясно. Вероятно, надписи оставили ночью. Это детская площадка», — отметил собеседник RT из Москвы.

Ранее в Кировской области суд вынес приговор местному жителю за публичную демонстрацию нацистской символики. Молодой человек признан виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).