В Донецкой Народной Республике девять работников МЧС пострадали в результате атак украинских беспилотников. Инциденты произошли в городах Зугрэс и Макеевка, сообщили в главном управлении ведомства по региону.

Сотрудники экстренной службы получили ранения во время тушения пожаров. Атаки дронов со стороны киевского режима начались с самого утра.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника Вооружённых сил Украины на легковой автомобиль в Шебекинском округе. Инцидент произошёл на участке дороги между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина, пострадал мужчина.