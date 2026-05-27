27 мая, 09:13

Девять спасателей МЧС пострадали в ДНР от атак украинских дронов

Обложка © Life.ru

В Донецкой Народной Республике девять работников МЧС пострадали в результате атак украинских беспилотников. Инциденты произошли в городах Зугрэс и Макеевка, сообщили в главном управлении ведомства по региону.

Сотрудники экстренной службы получили ранения во время тушения пожаров. Атаки дронов со стороны киевского режима начались с самого утра.

Дрон ВСУ ударил у магазина в курской слободе Белой: ранены четверо мужчин

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника Вооружённых сил Украины на легковой автомобиль в Шебекинском округе. Инцидент произошёл на участке дороги между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина, пострадал мужчина.

Юрий Лысенко
