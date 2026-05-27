Девять спасателей МЧС пострадали в ДНР от атак украинских дронов
Обложка © Life.ru
В Донецкой Народной Республике девять работников МЧС пострадали в результате атак украинских беспилотников. Инциденты произошли в городах Зугрэс и Макеевка, сообщили в главном управлении ведомства по региону.
Сотрудники экстренной службы получили ранения во время тушения пожаров. Атаки дронов со стороны киевского режима начались с самого утра.
Ранее оперштаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника Вооружённых сил Украины на легковой автомобиль в Шебекинском округе. Инцидент произошёл на участке дороги между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина, пострадал мужчина.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.