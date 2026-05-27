Россиянам объяснили, почему в июне зарплата придёт неравными частями

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил, почему в июне 2026 года выплата за вторую половину месяца будет выше. Причина — неравномерное распределение рабочих дней: в первой половине 10 дней, во второй — 11.

Зарплата выплачивается не реже двух раз в месяц, и каждая часть рассчитывается пропорционально числу рабочих дней. Так, при окладе 97 тыс. рублей за первую половину работник получит 46,19 тыс. (до вычета НДФЛ), за вторую — 50,81 тыс.

Для сравнения: в апреле (по 11 дней в каждой половине) выплаты были равными, в мае тоже был перекос в пользу второй части.

Премии и надбавки обычно начисляются вместе с зарплатой за вторую половину месяца, поэтому при их наличии разница может стать ещё заметнее. Это зависит от конкретного подхода работодателя, подытожил специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

