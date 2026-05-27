27 мая, 09:27

Рябков: Конкретных договорённостей о новых контактах Путина и Трампа нет

Сергей Рябков. Обложка © Life.ru

На данный момент отсутствуют какие-либо конкретные договорённости о новых контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конкретных договорённостей нет», — сказал замминистра.

Рябков пояснил, что когда лидеры почувствуют в этом необходимость, организация контактов может быть осуществлена в самые сжатые сроки. Однако на сегодняшний день нет понимания, когда это может состояться.

Лавров передал Рубио послание Трампу от Путина

Ранее МИД заявлял, что Россия выражает готовность продолжать переговорный процесс, опираясь на результаты саммита в Анкоридже, и открыта к продолжению диалога на основе достигнутых там взаимопониманий.

Анастасия Никонорова
