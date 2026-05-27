Рябков: Конкретных договорённостей о новых контактах Путина и Трампа нет

На данный момент отсутствуют какие-либо конкретные договорённости о новых контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков пояснил, что когда лидеры почувствуют в этом необходимость, организация контактов может быть осуществлена в самые сжатые сроки. Однако на сегодняшний день нет понимания, когда это может состояться.