ВСУ потеряли очередной немецкий Leopard в результате удара ВС РФ
Украинская армия потеряла немецкий танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. В ходе боевых действий противник потерял до 180 военнослужащих и два танка, один из которых — Leopard производства ФРГ.
Ранее Life.ru рассказывал, что за май российские солдаты уничтожили 460 бойцов ВСУ, которые рвались в Купянск-Узловой. Украинские отряды пытаются малыми группами по 4–10 человек заходить в город, однако сразу оказываются под огнём.
