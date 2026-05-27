Украинская армия потеряла немецкий танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. В ходе боевых действий противник потерял до 180 военнослужащих и два танка, один из которых — Leopard производства ФРГ.

Ранее Life.ru рассказывал, что за май российские солдаты уничтожили 460 бойцов ВСУ, которые рвались в Купянск-Узловой. Украинские отряды пытаются малыми группами по 4–10 человек заходить в город, однако сразу оказываются под огнём.