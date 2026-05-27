По всей Украине объявлена тревога после взлёта российского МиГ-31К

По всей территории Украины объявлена тревога. Об этом сообщает УНИАН.

По данным СМИ, сирены завыли после того, как в воздух поднялся МиГ-31К ВКС РФ.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль два населённых пункта. Речь идёт об освобождении Гранов в Харьковской области и Воздвижевки в Запорожской области.