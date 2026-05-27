Песков: Повестка встреч на саммите ЕАЭС непростая из-за ситуации с Арменией
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Повестка встреч в рамках саммите Евразийского экономического союза непростая из-за ситуации с Арменией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Помимо прочего, участники коснутся интеграционной тематики.
«Завтра же вечером начнётся часть, которая больше относится к пятнице, к саммиту ЕАЭС... Завтра будут сами переговоры. Повестка дня непростая... Вы знаете, что есть непростая ситуация с Армением», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин поднимет вопрос о евроинтеграции Армении на встрече лидеров стран — членов ЕАЭС. Они обсудят возможные экономические риски из-за действий Еревана.
