Назван шаг Пашиняна, который оставит Армению почти без 40% торговли

Армения в случае выхода из Евразийского экономического союза может лишиться почти 40% своего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные подсчёты.

Одним из главных рисков для Еревана станет потеря торговых льгот, которые действуют внутри ЕАЭС. Среди них — единая низкая тарифная ставка в 5% для стран объединения и возможность беспошлинного ввоза товаров в отдельных случаях.

Ещё одним последствием возможного сближения с Евросоюзом станет сокращение торговли с Россией. В 2025 году именно российский рынок обеспечил основную часть армянского экспорта в ЕАЭС — 2,9 млрд долларов из 3,2 млрд.

В целом товарооборот Армении со странами Евразийского экономического союза по итогам прошлого года составил 8,2 млрд долларов. Торговлю с остальными партнёрами Еревана оценивается в 13,2 млрд долларов. На этом основании аналитики подсчитали, что при выходе из объединения республика может потерять 38,5% внешней торговли.