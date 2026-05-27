27 мая, 09:45

Песков назвал коммерческим вопросом газовые соглашения с Арменией

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Вопросы о газовых договорённостях между Арменией и российским «Газпромом» относятся к коммерческой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, она может пересматриваться. И корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос, это надо обращаться к «Газпрому», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также поинтересовались у спикера Кремля, возможно ли расторжение льготных соглашений по поставкам топлива. Песков ответил, что ему ничего не известно о подобных планах.

«По денонсации [льготных поставок] — это у «Газпрома» надо спрашивать. Мне неизвестно ничего про денонсацию», — подчеркнул он.

Назван шаг Пашиняна, который оставит Армению почти без 40% торговли

Ранее Песков предупредил, что если Армения вступит в Евросоюз, она потеряет льготные условия сотрудничества с Россией, включая специальные цены на энергоресурсы. При этом, по его словам, Москва продолжает диалог с Ереваном — тем более что в Армении есть политики, которые выступают за тёплые отношения с РФ.

