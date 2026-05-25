Песков: Евроинтеграция Армении лишит её льготных цен на российский газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в Европейский союз лишит её льготных условий сотрудничества с Москвой, в том числе особых цен на энергоносители. Об этом представитель Кремля сказал в беседе с журналистами.

«Конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на неопределённость, Москва продолжает диалог с Ереваном, тем более что в Армении есть политические силы, поддерживающие необходимость тёплых отношений с РФ.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь. Кроме того, Медведев также высказал мнение, что премьер Армении Никол Пашинян ведёт страну в ЕС, но при этом хочет сохранить преимущества от участия в ЕАЭС. Россия готова продолжать равноправное и продуктивное взаимодействие с армянским народом. Однако для этого, по словам зампреда Совбеза, у власти в республике должно быть конструктивно настроенное руководство.