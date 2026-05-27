27 мая, 09:51

Песков: Саммит в Астане не решит судьбу Армении, она остаётся членом ЕАЭС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Саммит в Астане не решит судьбу Армении, республика по-прежнему остаётся частью Евразийского экономического союза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Так нельзя говорить... Армения остаётся в ЕАЭС, Армения будет участвовать на рабочем уровне, но тем не менее примет участие. Всё высшее руководство страны занято избирательной кампанией, это понятно», — добавил представитель Кремля. По словам Пескова, действия республики не должны мешать интеграционным процессам стран в рамках ЕАЭС.

Пашинян пропустит мероприятия ЕАЭС в Казахстане из-за выборов
Ранее Дмитрий Песков заявил, что новые контакты президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна пока не планируются. Представитель Кремля напомнил, что лидеры общались совсем недавно.

Матвей Константинов
