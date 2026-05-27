Страховая не смогла заменить владельцу Land Cruiser раму и оплатила ему новую машину

Владелец внедорожника получил от страховой компании 13,7 миллиона рублей — полную стоимость машины. Выплату произвели после того, как автомобиль не удалось отремонтировать из-за отсутствия нужной запчасти в России, сообщает «РБК Компании».

Транспортное средство попало в аварию и серьёзно пострадало. Для восстановления требовалась замена кузовной рамы.

У официального дилера ремонт оценили в 6,7 миллиона рублей. Однако необходимой детали в стране не оказалось, а поставить её не смогли из-за логистических проблем и сбоев в поставках.

Страховая компания решила не дожидаться неопределённого срока и полностью возместила ущерб собственнику. В организации пояснили, что трудности с поставкой комплектующих для дорогих машин остаются одной из главных проблем на рынке автострахования.

