27 мая, 10:02

Страховая не смогла заменить владельцу Land Cruiser раму и оплатила ему новую машину

Страховая выплатила 13,7 млн рублей владельцу Toyota из-за отсутствия детали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Владелец внедорожника получил от страховой компании 13,7 миллиона рублей — полную стоимость машины. Выплату произвели после того, как автомобиль не удалось отремонтировать из-за отсутствия нужной запчасти в России, сообщает «РБК Компании».

Транспортное средство попало в аварию и серьёзно пострадало. Для восстановления требовалась замена кузовной рамы.

У официального дилера ремонт оценили в 6,7 миллиона рублей. Однако необходимой детали в стране не оказалось, а поставить её не смогли из-за логистических проблем и сбоев в поставках.

Страховая компания решила не дожидаться неопределённого срока и полностью возместила ущерб собственнику. В организации пояснили, что трудности с поставкой комплектующих для дорогих машин остаются одной из главных проблем на рынке автострахования.

В России предложили сделать ОСАГО безлимитным
Ранее Life.ru рассказывал, что взыскание со страховщиков убытков по ОСАГО в размере, превышающем установленный законом лимит (400 тысяч рублей), признано Конституционным судом РФ не соответствующим Основному закону страны. В качестве повода для разбирательства выступил спор о восстановлении автомобиля после аварии.

Юрий Лысенко
